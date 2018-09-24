他有智能、口語障礙與心臟問題 中市支持性就業服務助自立

2018-09-24 16:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕21歲的阿誠有智能與口語障礙，甚至還有心臟瓣膜發育不全問題，雖有心求職，卻不得其門而入，2月透過台中市勞工局支持性就業服務，媒合愛心企業，提供友善職場，助阿誠通過試用觀察期，升格為正職員工，成功自力更生。

勞工局指出，針對身心障礙者均提供有就業輔導計畫，阿誠自高職畢業後也被轉介到勞工局爭取就業輔導計畫，但阿誠除有智能與口語障礙外，還有心臟瓣膜發育不全問題，幫他開發10多個工作機會，業主一聽到他有心臟機能問題，均婉拒他的申請案。

直到今年2月，勞工局與知名運動用品連鎖店「迪卡儂」合作，阿誠面試過關，公司安排他擔任補排貨物工作，更提供他漸進式在職培訓，從認識環境到工作技能訓練，都由小區域到大區域，一步步進階擴大，給他足夠時間適應與學習。

此外，勞工局的支持就業服務計畫更有就服員陪伴輔導，例如阿誠負責游泳區，管理浮潛、衝浪和游泳等裝備，大小品項逾千，為協助阿誠牢記貨品放置區及品項數量，方便補排貨，就服員陳嘉宏協助阿誠繪製圖表小抄，以利他記憶、查閱、清點。

因阿誠有口語表達障礙，為改善人際關係，陳嘉宏陪著阿誠每天主動認識3名夥伴且要記下姓名，鼓勵他參與團隊活動等，勞工局指出，約3個月後，在職場主管支持及團隊夥伴及就服員全力協助下，阿誠克服面對群眾的畏縮情況，也學會放慢說話速度以糾正口語障礙，現在甚至有能力帶領新進人員，他的進步讓企業肯定，更將他納編為正職員工。

阿誠的主管沈裕詩說，阿誠常在工作閒暇之餘主動幫忙同事，更扮小老師帶領新來同伴，認真的態度令人感動，更讓企業相信只要提供機會與支持，身心障者一樣也可以是職場的好幫手。