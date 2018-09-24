潭美變強颱 氣象局：仍不排除直撲台灣

潭美颱風路徑往北修正，對台影響可能減小。（圖擷取自中央氣象局）

2018-09-24 15:32

〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年第24號颱風潭美，今天下午2點增強為強烈颱風，目前位於台灣東南東方約1100公里海面上，近中心最大風速增強為每秒51公尺、七級暴風圈半徑也擴大為250公里，且路徑持續往北修正，但仍有直撲台灣機會。氣象局預報員張承傳表示，週四太平洋高壓增強程度將是潭美影響台灣的關鍵，若高壓增強潭美將會對台造成威脅，若高壓強度較弱，路徑將偏北往琉球海域前進，對台影響也會縮小，明後2天是重要的觀察期。

張承傳表示，潭美今晚開始速度就會開始放慢，尤其明後2天，受高壓導引氣流不明顯的影響，將滯留在原地，緩慢往北邊移動，等到週四過後太平洋高壓增強、導引氣流明顯，潭美才會明顯往西北方向移動，朝台灣靠近。

氣象局表示，週四高壓增強的幅度將是潭美對台影響的關鍵，若高壓強度夠強，潭美路徑將更靠近台灣，若高壓強度較弱，將北偏往琉球海域前進，外圍環流還是會影響台灣北部和東北部地區；而相較今天上午的預報，潭美路徑持續往北修正預估從台灣和琉球中間通過機率最高，但仍不排除直撲台灣，還要持續觀察。

至於是否發布海上颱風警報，張承傳說，這要看潭美北轉角度而定，目前還無法決定是否要發布海警。