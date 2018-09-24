「潭美」轉強颱！專家：滯留後有逐漸往偏北轉向趨勢

今年第24號颱風「潭美」威力持續發展，其已於今下午增強為強烈颱風，暴風半徑也擴大至250公里。（中央氣象局）

2018-09-24 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕今年第24號颱風「潭美」威力持續發展，其已於今下午增強為強烈颱風，暴風半徑也擴大至250公里，明後天將陷入近似滯留狀態，模式預測滯留後北轉機率大，但仍不能排除侵台可能性。

根據最新氣象資料顯示，第24號颱風潭美已於今下午增強為強烈颱風，強颱潭美中心氣壓925百帕，目前中心位置在北緯18.9度、東經130.4度，也就是在鵝鑾鼻東南東方約1050公里的海面上，七級風暴風半徑從200公里擴大至250公里，十級風暴風半徑也從80公里增加到100公里，移動速度越來越慢，目前以每小時13公里速度，向西北西移動。

強颱潭美接下來將失去導引氣流，未來48至72小時期間，陷入近似滯留狀態，72小時後路徑不確定性大，不過模擬出北轉的路徑增多，氣象局最新預測認為潭美滯留2天後，將從東部外海北上；天氣風險公司分析師吳聖宇指出，過去一天，潭美颱風預報資料有逐漸往偏北轉向調整的趨勢，「台灣能否再躲過一次呢？」

今、明兩天受到東北風增強影響，北部及東半部雲量偏多，有斷斷續續的降雨，早晚也會感到淡淡的秋意，中南部則維持多雲到晴，午後局部雷陣雨的天氣型態，週五（28日）起潭美颱風接近台灣，對台灣天氣影響程度將視滯留後路徑而定，請民眾密切留意最新颱風動態。