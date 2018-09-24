國5宜蘭至頭城、國1竹北至湖口 龜速不到20公里

中秋連假最後一天，國道5號陸續湧現收假車潮。（記者簡榮豐攝）

2018-09-24 15:09

〔記者陳宜加／台北報導〕今天是中秋連假收假日，最塞的路段為國5北上宜蘭至頭城，上午9點起便壅塞，下午龜速不到20公里；西部國道午後也湧現北返車潮，國1竹北至湖口最壅塞，車速同樣僅10多公里。

高公局科長徐福聲表示，國5北上由於下午2點起至晚間9點實施高乘載管制，壅塞多為避開高乘載時段的車潮，約於下午1點達到尖峰，但實施高乘載後可望逐漸消化，預估傍晚5、6點即可紓解，視實際狀況調整。

昨晚國5北上車潮持續至深夜12點，他指出，主因高乘載時段後又湧現北返車潮，今天不至於再「爆量」。

交通部今年首度試辦連假前、後1天，國5上午6點至下午3點免收費。連假前一天略見成效、移轉約5％車流，明天試辦狀況備受關注。高公局建議用路人彈性調整行程，利用免收費時段北返，以避開壅塞時段。

西部國道午後也湧現北返車潮，國1北上竹北至湖口龜速僅10多公里；西螺至埔鹽系統、大雅至台中系統等路段車速也降至2、30公里；國3大山至竹南亦僅30多公里。高公局預估，中部路段車潮晚餐後便能紓解。