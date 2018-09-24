梨山農友拾獲保育黃魚鴞不治 後送、設救護站引討論

農友拾獲的黃魚鴞，疑掛網造成右眼受傷。（記者歐素美攝）

2018-09-24 14:40

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平梨山區劉姓農友在果園發現一隻保育類的黃魚鴞，疑不小心撞上果園的防護網，致右眼受傷，劉姓農友趕緊將牠救下，送往和平區代表會副主席羅進玉家中，經羅進玉連絡相關單位，隔天將黃魚鴞送往台中市野生動物保育學會，惜不到3小時即宣告死亡；台中市野生動物保育學會呼籲民眾拾獲受傷野生動物，應立即後送，以把握急救時效。

梨山劉姓農友於本月21日在自家果園防護網上，發現一隻好大的貓頭鷹掛在網上，右眼並疑似撞網時受傷，和平區代表會副主席羅進玉獲知後，立即拿雞跟農友換取該隻貓頭鷹，並連絡相關單位準備送醫。

羅進玉說，梨山地處偏遠，相關單位上山處理的意願不高，農友也不可能專程將拾獲的野生動物送下山，幾經連絡，才知該貓頭鷹為保育類動物-黃魚鴞，並找到正要下山的平等國小主任吳秋慧，託她將黃魚鴞送往位於太平區的台中市野生動物保育學會。可惜，黃魚鴞送到學會後不到3小時即死亡。

台中市野生動物保育學會學會組長林文隆表示，黃魚鴞掛在網上可能已兩三天，農友拾獲後，大家又覺得新奇，搶著拍照，未能在第一時間將其送下山，致喪失寶貴的搶救時效，強調日後民眾若拾獲受傷野生動物，應立即後送，學會可以付車資等費用。

羅進玉則表示，梨山地處偏遠，後送不易，雪霸國家公園管理處在武陵設有生態中心，建議可增設野生動物救護站，方便農友就近將拾獲的野生動物後送治療。

雪霸國家公園管理處武陵管理站主任廖林彥表示，武陵管理站因缺乏專門的獸醫人力，目前只設有櫻花鉤吻鮭生態中心，野生動物也都只能後送到特生中心。

梨山農友拾獲的黃魚鴞是台灣體型最大的貓頭鷹。（記者歐素美攝）