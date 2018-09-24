打小白球兼觀光 韓國旅行社來高雄踩線

韓國旅行社來高雄踩線，考察高爾夫球場設施，高雄市觀光局設宴款待。（圖由高雄市觀光局提供）

2018-09-24 14:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年1到6月，韓國旅客來高雄住宿人次比去年同期大增44.58％，即將邁入暖冬季節，高雄市觀光局特別邀請韓國旅行社來高雄踩線，考察高爾夫球場設施，預估今年12月至明年2月，可吸引約5千人來高雄打球兼觀光旅遊。

高雄市觀光局長曾姿雯表示，去年韓國的濟州航空、德威航空，陸續開航高雄航線，使得韓國旅客來高雄更方便，今年上半年韓國旅客來高雄住宿人次，就比去年同期成長44.58％。

曾姿雯說，韓國民眾喜愛打高爾夫球，每年赴海外打小白球的旅遊民眾，約達350萬人次，佔韓國5千萬人口的7%，因此市府非常重視韓國喜愛高爾夫球的族群，特別邀請韓國旅行社來高雄踩線。

踩線行程共有20家韓國旅行社參加，考察了6家南台灣的高爾夫球場，包括大崗山、信誼、南一、嘉南、南寶及山湖觀，韓國業者對球場設施及高雄的旅宿環境，都相當滿意。

曾姿雯強調，推薦高爾夫行程給韓國民眾方面，高雄有4大優勢，包括國際標準18洞球場、便利交通、優質飯店、宜人氣候，尤其現在已逐漸進入暖冬季節，高雄絕對是韓國民眾體驗小白球揮杆樂趣的首選。

韓國踩線團表示，後續將包裝高雄高爾夫旅遊假期，包括長榮航空加五星級飯店，4天3夜售價129萬韓元（約3萬8700元台幣）、5天4夜售價149萬韓元（約4萬4700元台幣），預計今年12月至隔年2月出團，近期上線販售，預估可吸引約5千人來高雄打球兼觀光旅遊。