賞花博品午茶魅力繽紛 日本旅展台中力拚日本旅客成長3成

2018-09-24 13:06

〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局以「賞花博、品午茶」雙主題，號召麗寶樂園、清新溫泉酒店等逾16家知名午茶業者，至日本東京參加亞洲規模最大的旅展「日本旅行博覽會」，強力行銷台中世界花博，並特別製作「櫻花馬卡龍」現場發送，吸引日本民眾大排長龍，在這次展出中成為台灣館最亮的焦點。

為期四天的「日本旅行博覽會」剛於23日落幕！台中市政府觀光旅遊局長陳盛山表示，台中世界花卉博覽會將於11月登場，觀旅局配合推出33條旅遊路線，涵蓋台中市各區及周邊縣市，滿足團體及自由行旅客，並整合逾100家旅宿業者提供優惠，方便民眾安排行程飽覽花博三大展區。

為提前讓日本民眾感受花博的魅力，這次展覽中，台中花博館特別以綠地草皮及各式花卉搭配手繪風格背板，將展區佈置成小花園，並製作「櫻花馬卡龍」贈送日本民眾，還以充滿台灣味的彈珠台遊戲吸引現場民眾駐足，前來詢問花博資訊的人絡繹不絕。

值得一提的是，伴隨著花博的步伐，今年邁向第3屆的「台中午茶生活節」及「午茶拾光」品牌，也首度於日本露出，觀旅局結合36家業者推出花博元素相關午茶產品與6條精選遊程，歡迎日本旅客前來賞花博、品午茶，體驗台中觀光魅力。

為讓日本遊客更進一步了解花博，觀旅局並特製「兩天一夜花博輕鬆小旅行摺頁」及「午茶主題遊程文宣」，在這次旅展中發送，提供日本旅客更多實用資訊；現場並準備台中的特色糕餅及花博茶包，讓前來旅展的民眾可以品嚐到台中的味道。

陳盛山表示，台中甫獲2018全球節慶城市肯定，一年四季盛會活動精采紛呈，今年6月台中國際機場開航「台中－東京」直飛航班，搭配今年11月台中世界花卉博覽會，預估日籍遊客會增加2至3成。