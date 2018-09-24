竹竹苗首例！竹市屋齡20年社區 住戶自主更新成案

新竹市首件屋齡20年的社區管委會成功辦理自行都更，還獲得規劃補助費，已召開相關公聽會，將再爭取補助修繕。（記者洪美秀攝）

2018-09-24 13:00

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東區建中一路屋齡20年「交大華廈社區」成功由248位居民組成公寓大廈管委會，擔任都市更新實施者，辦理「都市更新整建維護事業計畫」公開展覽說明會，創下竹竹苗區住戶自主更新成案首例。

市府都發處長吳堂安表示，台灣位處地震帶，耐震安全相當重要，新竹市屋齡達20年以上的住宅更達5萬餘戶以上，面對都市環境中無障礙環境改善、外牆老化、磁磚剝落公共安全問題，鼓勵民眾積極關心社區環境整建維護，一起提升居住環境性能。

吳堂安說，為鼓勵新竹市民外牆拉皮、增設無障礙電梯、改善外部環境，都發處成立自主都更輔導團隊，推動「新竹市老宅變身•舊城再生」計畫，輔導社區爭取中央經費輔助，補助項目包含外牆拉皮（含空調與外部管線整理美化、廣告招牌拆除及鐵窗拆除費用等）、騎樓整平或門廊修繕、植栽綠美化、街道家具設施、維護公共安全必要的公用設備修繕及更新、增設或改善無障礙設施、提高建物耐震能力等。

據悉，「交大華廈社區」經市府輔導，106年獲內政部補助第一階段規劃設計費201萬元後，接續輔導社區遴選建築師，由居民自主組成管委會自行擔任都市更新實施者，提出「都市更新整建維護事業計畫」，今年8月14日起辦理公開展覽30日，已在今年9月7日辦理公開展覽公聽會，邀請都市計畫專家學者、建築與不動產公會及相關執業人員等代表，召開公聽會。

市府表示，「交大華廈社區」建築師已提出第二階段工程經費需求約6000萬元，市府預計明年初再爭取內政部補助，希藉由補注社區更新資金缺口，鼓勵其他老舊社區也投入自力更新行列，有需求的社區可洽竹市都發處網頁。