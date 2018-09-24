台東觀光業者怨團客減、南向客源不來 蔡英文勉開拓自由行

2018-09-24 12:30

［記者黃明堂／台東報導］台東觀光業者抱怨兩年多來中國團客到台東數量大減、南向國家客源也未進台東，造成飯店裁員；總統蔡英文說，台灣正值觀光轉型，業者應多開發自由行客源，政府也會將各國客源引進花東。

台東青商會會長、富野飯店集團董事劉凱文今天參加台東小英之友會舉辦的百工百業過中秋茶會，說明台東觀光現況。

劉凱文說，台東觀光業淡旺季分明，假日一房難求，過去逢平日，可以仰賴中國團客來補足空房，但這兩年明顯感覺到經營壓力，中國團客大減，政府另闢南向國家客源，但台東的海岸吸引不了南向旅客，只造福西部，現在，他的飯店從業人員從兩百減到一百人，連在飯店門口賣釋迦的歐巴桑都抱怨生意不好。

劉凱文說，他認同雞蛋不能放在同一個籃子，但盼總統把餅做大，幫台東觀光增加亮點，端更多牛肉挽救東部觀光現況。

總統蔡英文回應說，團客確實可以補足非假日客源，但台灣的觀光正在轉型，連中國遊客也產生結構性變化，從團客轉為自由行居多，事實上，整體旅客量是增加的，但確實多數停留在西部縣市或都會。

蔡英文說，東部觀光業者可以調整策略吸引自由行客源，她也請觀光局為東部增加外籍遊客，不一定是南向國家，也可以開發北方國家客源，鼓勵這些天氣寒冷的國家人民到溫暖的台東渡假。