淹到怕 北門雙春防洪前瞻經費到位

2018-09-24 12:07

〔記者王涵平／台南報導〕北門雙春社區在0823豪雨淹水達30公分，南市水利局表示，北門雙春前瞻計畫經費到位，將整體改善排水，提升北門雙春社區之防洪保護能力。

水利局表示，向水利署爭取「前瞻基礎建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」辦理「北門區雙春部落防護治理工程」，獲同意核列工程經費1500萬元，目前水利局進行測量設計作業，預計今年12月底前完成工程發包，明年汛期可望發揮初步功效，降低強降雨時雙春市民遭受淹水風險。

水利局指出，北門雙春社區屬於錦湖排水系統規劃之雙春部落排水集水區範圍，北面南2線道路通過，南鄰雙春部落排水及急水溪堤防，常年因感潮及地勢低平影響，自然排水宣洩不易。

雖然前期工程已設置分洪道、閘門抵禦及簡易抽水站體0.6cms聯合操作排洪，當遭逢連續豪雨及外水高漲時，仍造成社區聚落內嚴重積淹水，當地居民相當慌恐。

水利局初步研擬社區防護治理對策，利用既有北側南2線道路形成路堤，西側魚塭塭岸加高加固達計畫高度，並改善聚落南側排水護岸進行植筋加高，再配合施設路拱及既有水工設施，即可達成密集聚落圍堤之完整性，最後再將原有0.6cms抽水容量增至2cms，除可落實災中抽水減洪功效，根據降雨預報，可落實災前將內水預抽下降，增加滯蓄洪空間，有助於社區吸納連續降雨雨水。