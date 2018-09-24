新港奉天宮契子女回娘家 最老、最小差99歲

奉天宮董事長何達煌（左2）、百歲人瑞林福來（右3）、92歲國寶級書法大師陳岳山夫婦（右2、右1）等人，由副縣長吳芳銘（左4）、新港鄉長林茂盛（左3）、縣議員陳文忠（左1）等人陪同，在媽祖正殿前歡喜合切大團圓蛋糕。（記者曾迺強攝）

2018-09-24 11:47

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣新港奉天宮今天舉辦「開台媽祖契子女，中秋回宮大團圓」活動，廟方邀目前最老的契子女、百歲人瑞林福來祈求平安，也有家長帶8個月大的媽祖契子女前來團拜，最長、最幼齒相差99歲，老、中、青三代共同焚香祈福，十分熱鬧。

奉天宮董事長何達煌說，給媽祖作契子女，必須由父母親帶孩童到廟裡填寫「契字」，領取媽祖香火袋，即俗稱的「縣貫」，之後每逢中秋就要回廟裡換香火袋的紅絲線，再過一次香爐就是「換貫」，直到滿16歲那年，向媽祖謝恩後歸還香火袋，稱為「褪貫」。

奉天宮一大早就有各地趕來的媽祖契子女，廟方準備象徵「平安團圓」平安圓、「富貴棉長」炒米粉、「金銀財寶」水餃及3層大蛋糕讓大家享用，今年還邀互動式魔術表演與小朋友同歡。

團拜儀式依序進行鳴鐘、擊鼓、獻財帛、行叩拜禮等程序，何達煌、林福來、92歲的國寶級書法大師陳岳山夫婦等人，與數百位媽祖契子女在媽祖神像前虔誠跪拜，答謝神恩，隨後在媽祖正殿前歡喜合切大團圓蛋糕。

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