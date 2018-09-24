中秋收假國5湧返鄉車流 預估晚間11點才會紓解

今為中秋連假收假日，國5北上路段今上午8點半開始出現返鄉車流。（記者張議晨攝）

2018-09-24 11:24

［記者張議晨／宜蘭報導］今為中秋連假收假日，國道5號北上路段今上午8點半起出現返鄉車流，各交流道陸續出現回堵情況，雪隧入口處及頭城交流道口回堵近兩公里，高公局預估，車流恐會塞到今晚11點才會緩解。

高公局表示，今宜蘭出現短暫陣雨，受天氣影響南下車流量少，交通狀況順暢，因此一日遊旅次比預期少，推估今北上車流也會相對較少，但北上車流仍比假日多，造成車輛回堵。

今上午8點半，國5北上返鄉車流陸續湧現，各交流道口出現回堵情形，雪隧南段（近宜蘭端）時速約30公里，中段約50公里。

因應國5車流，今上午8點高公局啟動匣道儀控管制，上午10點開放大客車行駛路肩，主線儀控10點20分啟動，預計今下午2點至晚間9點實施高乘載管制，但高公局說，若主線未回堵、車流量每小時低於1600車次，且雪隧平均時速達60公里，不排除提前解除高乘載。

高公局分析，依過往經驗，高乘載管制結束後，仍會湧現一波北返車潮，因此預估車流最慢要晚間11點才會緩解，建議用路人若趕時間，可避開高乘載管制時段，或改行台9、台2線等替代道路。