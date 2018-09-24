師鐸獎得主柯尚彬家貧曾與豬睡 從工程師轉教職助弱勢生

2018-09-24 11:13

〔記者林曉雲／台北報導〕9月28日教師節即將到來，童年因家貧無床睡，幸遇到好老師一路照顧，台灣師範大學工業科技教育系畢業後，高雄市瑞祥高中老師柯尚彬曾任職高薪電腦工程師，在經濟狀況穩定之後，考上高雄市阿蓮國中代理老師，如願開始幫助弱勢孩子，並推動生活科技教育，現擔任中央科技輔導團組長，今年與全國超過30名科技領域教師出錢出力，自主發起「送科技教育到偏鄉」活動，幫助偏鄉孩子體驗科技，榮獲教育部頒發107年師鐸獎的高度肯定。

教育部今天分享柯尚彬老師的故事，向好老師們致敬。柯尚彬就讀高雄市田寮國中時，方孝德老師到柯尚彬家進行家訪時，發現當時矮小的柯尚彬，竟沒有一張可以睡覺的床，每天只能與豬舍的豬隻睡一起，生活貧困可以想見。從此，方孝德老師要求柯尚彬每天放學後留校晚自習，他義務伴讀，並協助申請各種獎學金；當時的出納組包明男組長知道後，不但讓柯尚彬留校免費用餐，並排除萬難，讓柯尚彬無償入住學校宿舍，甚至私下不斷捐款給予長期幫助。

高中畢業，柯尚彬如願考上國立台灣師範大學工業科技教育系，柯尚彬表示，他深受瑞士教育家斐斯塔洛齊（Johann Heinrich Pestalozzi）激勵，心中孵化著「經營一所專為窮人所設立的學校」的夢想，在那裡，貧困學生將不用再擔心有沒有學費、午餐，不必憂慮自己會不會讀書、考試，每一位學生都能夠找到屬於自己的天賦才能。

但迫於生活，大學畢業後，柯尚彬並未能馬上投入教職，反而從事電腦程式設計師的高薪工作，但在他心中卻沒有放下教育工作的願望，經濟狀況穩定之後即放棄高薪，考上阿蓮國中代理老師工作，擔任「電腦技藝班」導師。

柯尚彬的班上有許多行為待改善的學生，因與他們有著相似的成長背景，柯尚彬從不將學生視為麻煩，也知道如何與他們對話、鼓勵向上；而他們所需要的，就是一位不放棄他們，願意照顧他們的好老師。他效法之前恩師方孝德老師的作法，時常進行家訪，協助弱勢學生申請各項補助與獎學金，留校伴讀，每週帶著學生做公益，藉此培養學生的服務熱忱，培養良好品行，也帶著學生參加打字競賽獲獎，發現學生開始對學習充滿自信，彷彿找到了自我實現的舞台。

柯尚彬學的是科技教育，有長達13年的時間空有專長卻沒有舞台，無法成為生活科技老師，只好轉任教導數學。「因為在升學考試主導下，絕大多數的學校並不看重生活科技。」柯尚彬表示，他不斷透過社團課程、帶學生四處參加生活科技比賽，希望藉此一點一滴，引發學生對生活科技的認識與喜愛，找到學習動力。

柯尚彬攻讀國立高雄師範大學工業科技教育碩士時，從朱耀明教授身上看到了對科技教育的堅持與努力，他說，學生時常不能理解「讀這些書，到底要用來幹嘛？」而透過科技教育動手實作的過程，所讀的書、學習的知識，都活了起來，動手實作不但可以跨領域學習，更能將所學的知識活用串連，讓學生透過各種創意展現自我，發掘自我才能。