女護理師拔河奮力拉繩而表情猙獰？ 真相令網友笑翻...

這張護理人員的拔河照有亮點！網友往下一看笑翻瘋傳。（圖擷自微博）

2018-09-24 11:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國微博最近瘋傳一張護理人員拔河照片，只見一群人奮力拉繩，其中一位女護理師更被捕捉到閉眼大叫的神情，大家原以為是使出全力的關係，但實際上是被前方拉繩男子踩腳，網友笑稱「我看你表情，原本以為你是真的使勁了，後來才發現，你是疼的」。

知名微博主「追風少年劉全有」日前上傳一張醫院運動會的拔河照片，乍看之下是一張平凡的護理人員拔河照，不過往下一看立刻令網友笑歪；照片裡一名男子站在最前方，與後面一群女護理師用力拉繩，每個人表情略顯猙獰，最前方的男子咬牙切齒出力想把繩子拉向自己，身後的女護理師也張嘴大叫，看似用盡全力，結果卻發現她是因為腳被前方男子狠狠踩住，所以才會出現誇張表情。

微博主表示：「我看你表情，原本以為你是真的使勁了，後來才發現，你是疼的...」這條微博令網友笑翻按讚，已湧入近8萬讚以及超過2萬轉發，網友紛紛留言：「前面是真用力，後面是真疼」、「他倆表情是有連帶反應的，他表情越狠，女的表情就越猙獰」、「遇到豬隊友」。

還有網友認真指出，這樣拔難以獲勝，「拔河大部分靠體重而不是身體發出的力氣，應該全部站在同一邊，整個人往後下方坐，把繩子拉低」，反而被踩的女護理師拉繩動作比最前面那個男子標準。