五月天演唱會到台中跨年 林佳龍貼文歡迎「五迷」

2018-09-24 10:41

〔記者張菁雅／台中報導〕亞洲天團五月天的「人生無限公司」演唱會，將在台中洲際棒球場一連舉辦10場，一路從今年12月22日唱到明年1月6日，與全球歌迷一起揮別舊年迎新年。台中市長林佳龍昨晚在個人臉書貼文，歡迎「五迷」睽違5年蒞臨台中，共同寫下五月天和台中的故事，承諾身為東道主的台中市，會用最謹慎的態度，全力協助主辦單位規劃周邊交通及接駁轉乘。

五月天「人生無限公司」演唱會將在台中洲際棒球場開唱，預計今年12月22日、23日、24日、29日、30日、31日，與明年1月1日、4日、5日、6日，10天舉辦10場次演唱會，其中12月31日更將在台中陪伴所有「五迷」跨年。

身為東道主的林佳龍昨晚在臉書貼文，一開始就引用五月天歌曲「任意門」的歌詞「你問我全世界是哪裡最美？答案是：你身邊！」接著說，「很慶幸也很感動，五月天總是把跨年留給台灣的歌迷；今年底到明年初，更感謝五月天這次巡迴演唱會的終站，選擇來到台中！」

林佳龍也說，在台中洲際棒球場與全球歌迷一起揮別舊年迎新年，宛如史上最大規模「尾牙」，距離上次五月天在台中開唱，已經是5年前的事，很高興「人生無限公司」這次將回到台中開「分公司」打卡上班，而台中市將用最熱情的心情歡迎來自世界各地的「五迷」。

林佳龍指出，市府在跟主辦單位「相信音樂」討論的過程中，知道「五迷」最重視交通相關規劃，因此，他承諾市府將會用最謹慎的態度，全力協助主辦單位妥善規劃周邊交通及接駁轉乘。他的貼文也提供利用公車、高鐵、客運，甚至搭飛機配合轉乘，抵達洲際棒球場的方法。

林佳龍感性地說，在許多朋友心中，都至少有一首五月天，去年看到五月天重返台北大安森林公園7號公園舞台舉辦20週年演唱會，不禁感到歲月悠悠。也詢問粉絲們，年輕時是否也在淡水海岸經歷過志明與春嬌的故事，在後青春期時聽著「突然好想你」是否也曾想起故人？在末日預言中聽著「諾亞方舟」也深受啟發嗎？成家後有沒有開始聽著小孩唱跳著「派對動物」？最後，林佳龍歡迎每位歌迷蒞臨，共同寫下五月天和台中的故事！