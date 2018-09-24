潭美颱風最快午後轉強颱 明後2天是侵台關鍵

明後兩天導引氣流減弱，潭美颱風將陷近似滯留狀態，滯留後的移動方向為是否侵台關鍵。（圖擷取自中央氣象局）

2018-09-24 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕今年第24號颱風「潭美」威力持續提升，目前已達中度颱風上限，最快午後就會轉為強烈颱風，明後（25、26日）兩天導引氣流減弱，潭美將陷入近似滯留狀態，滯留後的移動方向為是否侵台關鍵。

根據最新的氣象資料顯示，潭美颱風今上午中心位置在北緯18.4度、東經131.2度，也就是在鵝鑾鼻東南東方1140公里之海面上，以每小時17公里速度向西北西進行，目前潭美颱風持續發展，暴風圈也擴大為220公里，強度已達中颱上限；氣象局指出，潭美最快午後就會發展為強颱。

天氣風險管理開發公司總監賈新興在臉書表示，潭美颱風威力將在明後天達最強，民眾要注意長浪的發生，由於颱風將進入導引氣流微弱區域，各國氣象機構路徑顯示，未來48至72小時期間，潭美近似滯留，72小時後路徑不確定性大，各國看法不同，路徑呈「天女散花」；賈新興強調颱風滯留後越早北轉，對台影響越小，日本氣象廳就認為潭美在滯留後將直接90°直角北上。

據《中央社》報導，預報員張承傳表示，明後兩天颱風將進入導引氣流較弱區域而減速，也是颱風路徑的關鍵期，潭美可能週五（28日）最接近台灣，但影響的程度有相當大的變數，仍不能排除侵台可能性，提醒民眾持續留意氣象局發布的最新颱風動態。