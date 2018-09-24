鋒面影響北部4縣市慎防豪大雨 中南部賞月機會佳

今日適逢中秋佳節，中南部民眾賞月或外出活動都相當適合，北部及東半部地區受東北風影響，賞月機率較低。（資料照）

2018-09-24 06:33

〔即時新聞／綜合報導〕今日受到東北風增強影響，北部及東北部地區有機會發生局部大雨及豪雨，且氣溫相較昨日有3至6度的降幅，北部及東北部高溫來到28至30度，不過中南部處於背風面，仍顯悶熱，高溫可達32至33度。

受到鋒面及東北風影響，中央氣象局於今日4點40分發布4縣市豪大雨特報，新北市北海岸及山區、基隆市、宜蘭縣須慎防豪雨，台北市山區則是要防範大雨。而今日適逢中秋佳節，中南部民眾賞月或外出活動都相當適合，北部及東半部地區受東北風影響，雲量增多並有短暫陣雨，賞月機率較低。

24號颱風「潭美」中心於今日凌晨2點位在鵝鑾鼻東南東方約1280公里海面上，以西北西方向持續往琉球南方海面移動，但週二、週三（25日、26日）時，「潭美」將進入導引氣流較弱區域而減速，這兩天也是判別颱風路徑關鍵期，週五起「潭美」就可能影響台灣天氣，不過影響程度仍有相當大的變數。

今日空氣品質部分，東北風增強，北部以及東半部地區降雨洗除作用明顯，雲嘉南、高屏位在下風區風速偏弱，仍須留意污染物累積；竹苗、中部、雲嘉南以及高屏空品區以及馬祖、金門為「普通」等級；北部、宜蘭、花東空品區以及澎湖為「良好」等級。

週二至週四（25日至27日）受東北風影響，北部及東半部雲量偏多，北部及東北部的降雨比花東明顯一點，中南部則為多雲到晴、午後局部雷陣雨的天氣型態；北部及東北部高溫下降到27至29度，低溫約降至22到24度，其他地區高溫略降1到2度，低溫約在23到25度之間。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 28 26 ~ 32 27 ~ 32 25 ~ 30

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）