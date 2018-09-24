「只出一張嘴」新形態BBQ風行日本

設於東京台場AQUA CITY頂樓的「Weber Park」，可欣賞彩虹橋夜景。（記者林翠儀攝）

2018-09-24 06:11

〔駐日特派員林翠儀／東京24日報導〕中秋節烤肉是台灣獨有的全民活動，日本雖然沒有這種的習俗，不過今年夏天各地卻吹起了新形態的BBQ風潮，不管在戶外露營區或是花園廣場，甚至連百貨公司的頂樓都飄散著烤肉香，最大的特色就是不用自己備料，也不需要為了事後的收拾而煩惱，只要出一張嘴就能享受烤肉的樂趣。

日本都會區以往每到夏天，就會出現季節性營業的屋頂啤酒屋，但近年來啤酒屋的新鮮度下降，經營者轉型求生存，剛好搭上了日本的「肉食」風潮，不但都會地區舊有的啤酒屋紛紛改裝成BBQ場地，郊區也出現了很多新的烤肉場地，BBQ風潮在日本引燃，已經成為今年夏天最夯的活動。

BBQ和一般到烤肉店吃「燒肉」最大的不同在於它具有戶外活動的性質，三五好友利用假日到河邊或海邊烤肉，雖然很有樂趣，但必須自己備料、升火及事後收拾，也不輕鬆。今年流行的新形態BBQ，則由業者包辦所有麻煩的事，等於是把烤肉店搬到戶外，每人消費約在800到1500元左右，即使是上班族也能在平日下班後和同事一起享受烤肉的樂趣，所以才會在都會區迅速竄紅蔚為風潮。

最明顯的指標就是今年六月在東京台場AQUA CITY頂樓開幕的「Weber Park」。Weber是美國知名的戶外烤肉爐大廠，他們選在日本設立全球第一家BBQ實體店，就是看上東京BBQ風潮。

AQUA CITY位於東京的夜景勝地，在頂樓烤肉可以欣賞美麗的彩虹橋，這裡也是欣賞夏季煙火的絕佳地點，除了現場烤肉，Weber Park還設有料理教室教大家如何用烤爐，透過實際體驗進而行銷該公司的產品。

除了都會商場頂樓紛紛出現的烤肉場，郊區的花園也能聞到肉香，以東京都西南部至神奈川縣北部一帶為據點的私鐵「京王電鐵」，從2011開始跨足戶外BBQ的經營，其中位於京王多摩川站附近的「BBQ-VILLAGE」，就設在京王植物園內，白天這裡是鳥語花香的植物園，晚間就變身為肉香與酒香四溢的烤肉樂園。

新形態BBQ捲起的熱潮，似乎也為傳統的露營業帶來了刺激，露營畢竟少不了烤肉。日本鐵道、渡假村及遊樂園龍頭之一的「富士急集團」，今年7月在山梨縣河口湖附近新開了豪華的露營渡假村「PICA Fujiyama」，佔地廣達5萬平方公尺，露營村內有傳統露營區、豪華的蒙古包「Amazing Dome」和26棟小木屋，白天可以就近眺望富士山，晚上則可欣賞滿天星斗，在這裡烤肉同樣有專人事先準備齊全，既優雅又舒適。

京王電鐵的「BBQ-VILLAGE」，設於植物園內。（記者林翠儀攝）

京王植物園內的BBQ場。（記者林翠儀攝）

東京台場AQUA CITY頂樓6月開幕的「Weber Park」，可容納174人。（記者林翠儀攝）

今年7月在山梨縣河口湖附近新開幕的露營渡假村「PICA Fujiyama」，豪華的蒙古包「Amazing Dome」。（記者林翠儀攝）

豪華的蒙古包「Amazing Dome」內，有冷暖空調和舒適的彈簧床。（記者林翠儀攝）