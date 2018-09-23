下一代接棒？老顧客企盼 中興新村名店梅園有望續飄香

梅園老店門前原本張貼的頂讓告示已經拿掉，改貼誠徵廚房助手，老闆林茂青證實經家族會議可能由小兒子回來接手，讓老店繼續營業。（圖由何姓民眾提供）

2018-09-23 23:36

〔記者佟振國／南投報導〕先前傳出中秋節後停業的南投市中興新村30年老店梅園餡餅粥，引起許多老顧客關切，盼能有轉機，不要輕言放棄，高齡86歲的老闆林茂青今天也表示，經過家族會議討論，可能由小兒子接下老店重擔，許多老顧客這才安心大半，但希望別再出現變數。

30年老店中興新村梅園餡餅粥，因老闆年事已高，無力經營，日前在店門前張貼「頂讓」的告示，預告在中秋節後就要停止營業，許多顧客不捨在地特色味道就此失傳，近幾天上門的客人幾乎擠滿了梅園，道道美食也是秒殺完售，在在顯示老店的高人氣。

據了解，最近幾天都有台中、桃園的餐舘業者來梅園，想洽談頂讓的事，看到一波波的人潮，實在納悶怎麼會有人想要頂讓，這種人氣店家是打著燈籠也找不到。

這幾天不少顧客上門加油打氣，希望好味道能持續飄香，老店頂讓的事也出現轉機，老闆林茂青今天親口證實，經過家族會議討論，可能由小兒子回來接手生意。

至於店門前原本張貼頂讓的告示，今天也已經撤下，轉而貼上「誠徵廚房助手」的紅紙，很多人看到徵人告示，還是不太放心，一定要找老闆問個明白，直到看到老闆點頭，大家才放心，還能再到中興品嘗特色小吃。