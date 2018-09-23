黃金牌樓下文化盛宴！東港迎王樂舞劇《神采》博滿堂采

東港東隆宮黃金牌樓下的文化藝術盛宴圓滿落幕。（記者陳彥廷攝）

2018-09-23 23:19

〔記者陳彥廷／屏東報導〕每3年1科的東港迎王平安祭典，位列國家級重要民俗文化資產，今年戊戌年是正科年，東隆宮一展與以往不同的氣勢為迎王活動推波助瀾，其中最令人關注的就是以傳統南、北管結合舞團和家將的「東港迎王樂舞劇」，今天晚間公演初試啼聲，全場驚豔。

東港迎王樂舞劇《神采》，由東隆宮大漢樂團青少年組、東港開基共善堂、鎮海宮南樂社、林邊鎮海壇、太陽舞團為主要表演團體，東港在地的文化以大漢樂團的演奏結合舞碼，還有什家將，觸動東港人的心弦。

東隆宮董事長伍水源說，東港迎王到他手上接了兩科，今年盼以樂以舞以神將在東隆宮廟埕展演，其中曲目分為「請王」、「遶境」、「神將」、「還願」、「宴樂」、「送王」六章節，百年盛會衍生許多如東港神將團、家將、打臉宋江陣、木造王船建造、廟宇神尊雕刻等在地人文特色，歡迎全國信眾今年10月28日到11月4日，來一睹東港王船的故鄉的正科王船風采。。

迎王大總理許振生則表示，當他在牌樓前廟埕上，光是坐下來聆聽大漢樂團的演奏，就有身處在國家級演藝廳的感受，可說是東方版神殿內表演歌劇的創舉，台上曲目內容觸及東港人內心深處。

全場觀眾今天一睹東港少見的文化藝術響宴，表演最後以「送王」燒王船作為句點，而此時正好下起小雨，就像老天爺也為《神》劇掉下眼，淚，全場站起瘋狂鼓掌，更有許多人譽為「精彩絕倫」。

東隆宮表示，若有興趣的民眾今天向隅，沒關係，明天（24日）下午則有大漢傳習、百人演出活動為福德正神與註生娘娘祝壽，也歡迎大家到場聆賞。

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東港開基共善堂什家將表演迎王時場景。（記者陳彥廷攝）

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