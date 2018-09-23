桃園地景藝術節「水young桃源」水上劇場 場場近萬人朝聖

桃園「水young桃源」水上劇場，場場近萬人朝聖。（記者李容萍攝）

2018-09-23 23:24

〔記者李容萍／桃園報導〕2018桃園地景藝術節在中壢青塘園推出水上劇場「水young桃源」歌舞詠讚，於假日晚上7點30分、8點30分演出，共安排14個場次，迄23日晚上已演過8個場次，幾乎場場爆滿，整個青塘園在演出時間湧入近萬名民眾闔家席地而坐觀賞。適逢中秋連假，24日晚上加演2場次，29、30日還有壓軸2天4場次，想要觀看民眾可把握機會。

「水young桃源」是由知名導演李小平力邀新銳編舞家李冀禹為桃園量身打造的全新水上劇場，舞者們藉由造型多樣的水上移動載具悠遊於水面上，展現優美的舞姿與特技雜耍，加上高難度的高空綢吊，以及震撼的聲光效果，被封為今年桃園地景藝術節的必看焦點。

「水young桃源」故事是從桃園發展脈絡中取材，以神話敘事的風格藉由水、土、風三神隱喻桃園珍貴的天然資產，眾神在希望女神的召喚下降臨人間，為土地帶來力量，吸引不同族群在桃園生根發展，以智慧克服環境的限制與考驗，進而推動城市進步、蛻變成為國門之都航向國際；表演歌詞涵蓋國、 台語、原民、客家及越南話，呈現桃園多元族群融合的特色。

李小平團隊利用青塘園的陂塘景觀，規畫大型水幕與LED螢幕多媒體投影、機械動態舞台，和絢麗的燈光特效及大型空飄氣球，把青塘園打造成流光閃耀星光璀璨的水上音樂國度。

全劇由馬尼編劇、作曲家彭彥凱與配樂大師范宗沛聯手創作音樂，台灣戲曲學院民俗技藝學系主任李曉蕾擔任表演顧問，燈光設計車克謙、舞台視覺設計江元皓、新生代劇場服裝設計師林秉豪，演出人員由台灣戲曲學院民俗技藝學系及專業舞者組成，台上和幕後堪稱都是台灣劇場菁英團隊。

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