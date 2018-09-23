為合校做準備？交大暫緩成立校長遴選委員會

2018-09-23 21:37

［記者洪美秀／新竹報導］繼清華大學與新竹教育大學順利合校，已談近20年的交通大學與陽明大學合校案，交大展現積極態度，原應在九月底成立的「新任校長遴選委員會」，受到合校推動時程已暫緩成立，交大主秘裘性天表示，如果交大與陽明兩所國立大學未來一、兩年順利合校，屆時將遴選新學校的校長，恐對交大剛遴選出的校長不公平，才會暫緩成立校長遴委會。

裘性天說，現任校長張懋中的任期到明年7月31日，張懋中已表達不續任意願，依照交大校長遴選辦法，新校長遴選前一年應成立「校長遴選委員會」，依辦法規定，應在今年9月底前成立校長遴選委員會，不過，校長遴委會日前已由校務會議通過暫緩成立。

裘性天說，會暫緩成立「校長遴委會」，主要是因交通大學與陽明大學正積極推動合校計畫，教育部對此也樂觀其成，為避免兩校順利合校後，交大剛遴選出的校長需面臨合校後「新學校」得重新遴選校長的狀況，才會暫緩成立校長遴委會，但若今年年底前，交大與陽明合校案未能明朗化，或尚需2年以上的時間推動，交大年底就會即刻成立校長遴委會，並啟動交大校長的遴選機制。

但若，交大與陽明兩校的合校順利推動，且能在年底前明朗化，甚至有具體的合校推動時程表，裘性天說，那交大將會先由代理校長代理校內各項校務工作，並協請教育部針對兩校合校後的「新學校校長」如何產生與遴選提供意見與辦法，屆時兩校將依教育部所訂的新學校校長遴選辦法，遴選出新的校長。

對於部分人士指稱交大現任校長張懋中打算在兩校推動合校的時間內以「代理校長」身份繼續處理交大各項校務，裘性天駁斥此說法，強調張懋中已表達不再續任意願，主要是要回美國繼續任教，與推動合校時程無關，即使推動合校機制，交大對代理校長的產生也有相關程序與辦法，都會依規定辦理，籲外界勿妄加臆測。