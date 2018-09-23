潭美動態不明 北部東半部降溫多雨 南部高溫少雨

隨著東北風增強，各地的天氣也受到相當的影響，北部與東部雖然因此降雨機率升高，但溫度也降至28~30度出頭；南部則因位在被背面，天氣呈現多雲到晴的型態，不過高溫也仍到達32、33度。（資料照）

2018-09-23 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕隨著東北風增強，各地的天氣也受到相當的影響，北部與東部雖然因此降雨機率升高，但溫度也降至28~30度出頭；南部則因位在被背面，天氣呈現多雲到晴的型態，不過高溫也仍到達32、33度；而第24號中度颱風「潭美」雖然仍離台灣有相當的距離，不過未來前進的路線變化大，仍需留意颱風的動態。

據《中央氣象局》預報，隨著今晚（9月23日）東北風增強，北部及東半部地區的雲量增多、降雨機率升高，不過中南部不受影響；明（9月24日）北部及東半部出現斷斷續續的降雨，其中北部及東北部地區有可能發生局部豪大雨，提醒上述區域的民眾除了出門在外要攜帶雨具；而中南部維持多雲到晴，山區及近山區會出現午後雷陣雨；

第24號中度颱風「潭美」目前位在據離鵝鑾鼻東南東方約1520公里的海面上，依每小時19公里的速度，持續朝西北西方向往琉球方向移動，不過在9月25、26日時將進入導引氣流較弱區域而減速，未來動態的變數仍相當大。

溫度方面，因為受東北風影響，明天北部及東北部高溫剩28至30度，與今天相比會有3~6度的降幅，花東高溫也會略降1~2度，來到30度出頭；而中南部因位於背風面，仍顯悶熱，高溫可達32、33度。

紫外線方面，各地除了連江縣的紫外線指數達中量級外，其他21個縣市全達高量級。

氣象局提醒，紫外線指數位在高量級的地區，當地民眾出門請做好防曬處理。

空氣品質方面，明天（9月24日）受東北風增強影響，北部以及東半部地區降雨洗除作用顯著，而雲嘉南、高屏位在下風區風速偏弱，仍須留意污染物累積；竹苗、中部、雲嘉南以及高屏空品區以及馬祖、金門為「普通」等級；北部、宜蘭、花東空品區以及澎湖為「良好」等級。

第24號中度颱風「潭美」目前位在據離鵝鑾鼻東南東方約1520公里的海面上，依每小時19公里的速度，持續朝西北西方向往琉球方向移動。（圖擷取自中央氣象局）

受東北風影響，明天北部及東北部高溫剩28至30度，與今天相比會有3~6度的降幅，花東高溫也會略降1~2度，來到30度出頭；而中南部因位於背風面，仍顯悶熱，高溫可達32、33度。（圖擷取自中央氣象局）

各地除了連江縣的紫外線指數達中量級外，其他21個縣市全達高量級。（圖擷取自中央氣象局）