永安港LNG海水養殖管線查無不法 海洋局再委託檢驗

玻璃纖維聚脂管經過檢驗，符合國家標準。（記者洪定宏翻攝）

2018-09-24 00:03

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市海洋局為引進優質海水冷排水供永安區漁民養殖，以提高水產品品質，特別進行「永安漁港LNG海水養殖管線擴充工程」，並使用玻璃纖維聚脂管，以抵抗海水腐蝕；不料，今年7月被檢舉疑似異常，但經過政風室詳細調查後，確認沒有不法，全案公開透明。

局長林英斌強調，玻璃纖維聚脂管經過檢驗後，都符合招標文件及契約所載的國家標準（CNS11646），為拉高公信力層級，他宣示：「未來將委託符合規定的第三國單位辦理檢驗。」

林英斌指出，政府從2006年起，已陸續完成6期供水系統，這次第7期向漁業署爭取補助1億5200萬元，辦理設計「永安漁港LNG海水管線擴充工程」約1.5公里；期間召開3次基本設計及2次細部設計審查會，並邀集專家學者完成審查後發包，於2017年10月底申報開工，目前施工進度53%，預計明（2019）年1月底完工。

林英斌強調，為防止海水腐蝕，特別使用玻璃纖維聚脂管輸送海水冷排水，達1600釐米的管材口徑，經過檢驗後，監造單位判讀結果都符合CNS標準；耐化學物質試驗部分，經財團法人全國認證基金會（TAF）認證的試驗室試驗，也都合格。

林英斌指出，廠商選用的管材均依據CNS標準，可包含玻璃纖維補強物、粒料等填充物，雖然沒有規範玻璃纖維等成分含量、厚度、採用纏繞式或離心式（一體成型）製造方式，但製造成品的物理性試驗，包含尺度、耐水壓、剛性、環狀抗拉強度，以及化學試驗耐腐蝕性能，經過檢驗，全都符合CNS標準。

另外，承包商依據工程契約施工規範選用管材長度，符合CNS相關推進工程用管長度的選用規定，並且依程序送審，經監造單位審查同意後使用，增加的費用包括吊裝、接頭處理等，都由施工廠商自行負責。