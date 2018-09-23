全國僅13人 竹市陳明雄獲終身教育獎！

退而不休的教育工作者！新竹市退休教師陳明雄（右），投入教育工作45年，教導的學生從5歲到92歲，投入終生學習教育工作，獲今年教育部終身教育獎。（記者洪美秀攝）

2018-09-23 22:51

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市光華國中退休主任陳明雄從學校教育到終身教育，奉獻教育45年，教育對象從5歲到92歲，這幾年投入東區樂齡學習中心，不僅連續3年獲執行場次、出席人次及執行時數全國第一佳績，還獲教育部「第3屆樂齡教育奉獻獎團體組特優獎」，陳明雄推動終身教育的心力和熱情，讓他獲得今年教育部教育奉獻獎，是全國13人之一，將在教師節當天接受總統蔡英文表揚。

投入教育工作的陳明雄說，這次能獲獎，不只是肯定，更是畢生的榮耀，教書生涯從國中到樂齡教育，45年來教過無數學生，還跨越種族限制，包括留學生及外籍配偶，都是他教育服務的對象，能擁有這麼多元的學生及豐富的教育經歷，讓他感到驕傲，更對教育工作從未退稍過。

陳明雄這幾年投入竹市東區樂齡學習中心的教育服務，除鼓勵講師進修及充實教學內涵，還辦理各種新住民課程，更有新住民在他鼓勵下取得碩博士學位，其中馬來西亞新住民陳璦玫就說，看到陳明雄的終身學習熱情，感染她也主動進修，如今她已以外籍配偶身份取得交大研究所碩士學位，更投入協助新住民在台灣的教育工作，都是受到陳明雄的教育熱誠感染。

陳明雄說，在樂齡學習中心的學員大多是退休後無事可做，久而久之失去對生命的熱情與價值，但高齡長者可擁有豐富的人生經歷，這也是他創立樂齡學習中心目的，透過活潑實用的課程，讓高齡阿公阿嬤有了共同話題，更開心學習。

市府教育處表示，竹市推動終身學習，除結合3所社區大學、3所樂齡學習中心及各級學校及民間團體，也規劃多元學習課程及創意活動，去年參與社區大學與樂齡課程人次高達8萬多人，獲教育部評鑑優等單位及執行力全國第一名佳績，而陳明雄帶領的東區樂齡學習中心，更是參與人數最多及成效最佳的，足見陳明雄對終身教育推動的熱情。

陳明雄對教育的熱誠讓他獲得今年教育部終身教育獎，全國僅13人獲獎，竹市更只有陳明雄一人，28日當天他將接受總統蔡英文表揚。