大內曾文溪畔現雪景 甜根子草美翻了

美麗的甜根子草映襯曾文溪，景色相當優美。（記者萬于甄攝）

2018-09-23 18:52

〔記者萬于甄／台南報導〕野草也有一片天，台南大內橋下的甜根子草每到夏末秋初季節來臨時，就會讓曾文溪畔彷彿被靄靄白雪覆蓋，近年來更成為不少攝影愛好者的取景秘境；今年甜根子草再度盛開，大內區公所也歡迎民眾利用中秋連續假期到大內賞月賞花，但提醒取景時務必要注意安全。

甜根子草、蘆葦及芒草是秋季常見的禾本科植物，外觀相似的3種植物，雖時常讓人混為一談，不過，每到9月開花季節時，美景都讓民眾感到讚嘆不已，其中，台南大內橋下曾文溪沿岸兩旁整片的甜根子草花海，更是美不勝收。

大內石子瀨社區發展協會理事長曾博揚表示，曾文溪畔的甜根子草大約在中秋節後最美麗，花叢相對飽滿，花穗也會變得更加雪白，而甜根子草的花期大約為期1個半月，民眾可在9月底至10月這段期間來欣賞。

曾博揚說，近年來曾文溪甜根子草的美景吸引不少攝影愛好者，不過溪畔河床有部分地區在進行疏濬工程，所以建議民眾可漫步在河堤步道上，才能欣賞整片的花海，且因大內橋上車流量大，若行走在橋上相對危險。

此外，南化北寮橋後堀溪畔、後壁八掌溪沿岸都是台南甜根子草花海的秘境之一，不過，因甜根子草多半生長在河床溪畔，民眾拍照取景時，務必注意自身安全以及上游河川溪水的情況，避免發生意外。