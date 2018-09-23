台灣地方創生成果展 日人好評

開幕茶會貴賓使用來自新北的茶席。（新北市政府文化局提供）

2018-09-23 22:13

〔記者陳心瑜／新北報導〕台灣之光！一套台灣三峽、鶯歌在地職人跨屆創作的茶具組，成為今年國家發展委員會2018台灣「設計翻轉地方創生」計畫國際成果的最佳代表。昨（22）日在東京的開幕茶會上，日本賓客一拿到這組來自台灣的陶杯及藍染杯墊，搭上茶師現場沖泡的坪林淨源包種茶，對新北在地百年傳統產業的完美融合驚嘆不已。

代表台灣並於開幕中呈現給貴賓的茶席，由新北市陶藝家李志豪與藍染工藝家王淑宜聯手打造的跨界創作，茶具的發想源自三峽碧螺春與蜜香紅茶不易悶泡之特性，設計成開放式無蓋茶具，同時運用柴燒陶質地特色，讓茶葉能在陶器中完全展開，醞釀出更濃郁的茶香，再搭配富有三鶯河川意象的藍染桌布，不僅呈現新北在地的創生能量，也成了最好的文化外交。

國際成果展由國發會主委陳美伶、台灣駐日代表謝長廷及新北市副秘書長蕭旭岑領隊，以「以花、果物、竹、茶、海洋、戰地原民、文化」等8個具有台灣特色的主題，展出全台各地「設計翻轉地方創生」推動成果。

新北市政府文化局表示，新北除展出茶染陶茶席設計組、打鐵、製麵、藍染、製油等跨域創作成果外，並以形象影片呈現本計畫執行成果，帶領參觀者體驗三鶯人文風情。日方貴賓台灣交流協會專務理事舟町仁志、公益財團法人日本設計振興會（JDP）理事長大井篤、日本工業設計師協會理事長田中一雄、東京都墨田區產業觀光部部長鹿島田和宏等均出席，除了給予台灣地方創生成果正面肯定，也對台日今後在設計與地方創生上的進一步合作表達高度期待。

蕭旭岑表示，新北市府很高興能成為地方創生的領頭羊，這次展出內容集結了新北今年度地方創生的豐碩成果，新北市今年以「三鶯‧宴」計畫為題，集粹三鶯地區百年的工藝精華，發掘「茶、染、陶」等10種在地產業，媒合10種不同領域設計者，創作出詩陶、麵線及茶油伴手禮、三峽限定刀具組、藍染商品、茶具組等10組跨界創作。