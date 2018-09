全球路徑模擬圖曝光！「潭美」複雜走向美專家揭密

2018-09-23 19:02

〔即時新聞/綜合報導〕2018年第24號颱風潭美(TRAMI)目前持續朝西北西方向移動,美國氣象專家指出,低壓槽將減緩潭美的移動速度,使它稍微北轉再繼續向西,直到另1個低壓槽牽引它往東北方移動至日本,目前各國預報模擬路徑大致都顯示不太可能登陸台灣。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)今(23)日在推特上指出,潭美颱風在接下來將受到低壓槽影響而減緩速度,行徑方向將由西北西轉北,此時台灣與琉球地區將受到颱風外圍環流影響,接著它將受到另1個低壓槽牽引,轉而往東北方、日本的方向前進,預計在下個周末襲擊日本。

昨(22)日全球各預報系統對於潭美颱風的路徑預測有如「炸彈開花」,佛州大學氣象研究生柯丸(Levi Cowan)在個人網站中統整出全球預報路徑模擬圖,可見今日的預測路線更趨一致,潭美颱風將於目前位置移動到台灣東北方海面後開始北轉並往日本而去,僅有極少數路徑預測該颱風可能登陸台灣。

美軍在夏威夷的聯合颱風警報中心(JTWC)對潭美颱風持續發布紅色警示,推估24小時內強度還會持續增強,台灣本島全境28日有可能位於它的7級陣風範圍內。

中央氣象局指出,截至今天下午2點,潭美颱風中心絕對位置在北緯17.2度、東經134.3度,瞬間風力最強可達秒速45公尺,相當於破壞力極強的14級陣風,秒速介於13.9公尺至17.1公尺的7級風半徑已達150公里。

傑森.尼科爾斯推特全文

#Trami is now a severe TS and will become a typhoon early Sunday. Storm will approach #Taiwan & the S #RyukyuIslands before an upper trough lifts the storm toward mainland #Japan or the #KoreanPeninsula late next week/next weekend. pic.twitter.com/IBh9qlZMDB