身心障礙童演出白蛇傳 中秋前夕公益演出

梅門文化基金會今天在新北市政府多功能集會堂公益演出「精～白蛇傳奇」，舞者以武功融合舞蹈精采呈現，令觀眾驚呼連連。（記者賴筱桐攝）

2018-09-23 20:23

〔記者賴筱桐／新北報導〕一群罹患妥瑞氏症、自閉或聽障的孩子，在梅門文化基金會李鳳山師父調教下，接觸平甩功與氣功，並學習武術和舞蹈等藝術，這些孩子今天在新北市政府3樓多功能集會堂演出「精~白蛇傳奇」，讓外界看到他們不為人知的潛力與毅力。

以功夫為底蘊，融合舞蹈、戲劇、魔術等表演元素，融入修行哲理的「精~白蛇傳奇」，演出許仙在西湖巧遇白蛇，兩人結為連理，白蛇與法海鬥法，最後被關在雷峰塔的傳奇故事，今天下午及晚間在新北市政府3樓多功能集會堂登場。

新北市長朱立倫到場祝福表示，李鳳山將梅門總部遷至板橋，設立銀髮俱樂部，積極推動健康平甩功，與市府推動銀髮族「動健康」有異曲同工之妙。李鳳山並致贈朱立倫「養生日月談」著作和「精~白蛇傳奇」影音書，前行政院長毛治國夫婦也蒞臨觀賞。

戲劇中有段是青、白蛇誤飲雄黃酒而現出原形，飾演的梅門舞者在鋼管上如蛇般舞動，與法海鬥法時，兩陣激烈交戰，舞者均以武功融合舞蹈精采呈現，令觀眾驚呼連連。

飾演許仙的曾無盡在謝幕時表示，10多年前他飾演一位小道士，看到同門師兄弟姊妹們，有的罹患妥瑞氏症，有的是聽障，甚至有癲癇患者，而他也曾是位自閉兒，但李鳳山不離不棄，教導氣功和各項修行功夫，幫助他們超越身體的障礙。

曾無盡說，李鳳山教導他們做人處事的道理，做每件事要想到是否對社會、國家有貢獻，梅門透過養生、教育、文化和健康來培育弟子，但幾百位志工卻是打地鋪跟著李鳳山修行，即使財務困難，李鳳山仍堅持「寧為義先、勿為錢困」。