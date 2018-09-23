新豐海岸建設要加速 鄭朝方提串聯桃竹竹濱海觀光

2018-09-23 22:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長參選人鄭朝方表示，北有永安漁港，南有南寮海邊，新竹縣濱海地區也擁有豐富的自然生態資源，可惜缺乏整體規劃；未來當選縣長，將加速新豐海岸建設，串聯桃竹竹觀光海岸線。

鄭朝方22日陪同總統蔡英文到新豐鄉普元宮參拜，現場聚集許多支持者。鄭朝方表示，在各地，海岸都是觀光條件絶佳的地方，為什麼新豐不行？竹縣北邊的桃園市長鄭文燦爭取前瞻基礎建設經費，以客家文化為基底，改造新屋永安漁港；竹縣南邊的新竹市長林智堅，也把南寮海邊整理得很舒適，讓市民喜歡到海邊遊憩，唯獨新竹縣新豐鄉這一段沒有。

鄭朝方說，新豐有條件發展成為生態旅遊的重鎮，像是水筆仔、海茄苳等紅樹林自然資源，透過海岸整治，加速遊憩建設，他相信新豐可以發展出與眾不同的觀光模式。為了讓新豐活起來，未來當選縣長將加速台68線武陵路到新豐的台1線的替代道路，把縣市串起來，與桃園一起發展海岸觀光，讓桃竹竹不只有台3線，還有美麗的海岸線。

蔡英文則表示，台灣的基礎建設不足，因此政府提出前瞻計畫，希望用8年的時間，補足台灣的基礎建設，為台灣打好基底。她也提到，台灣目前也欠缺完整的照護長輩的系統，來減輕年輕人的負擔，所以政府提出長照2.0，希望透過政府的資源，協助地方建立長照系統，並與國民健康保險接軌。

她也向鄉親懇託，讓鄭朝方以及民進黨籍參選人當選，搭起中央與地方的橋樑，加速推動基礎建設。