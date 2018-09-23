揭開台灣電影修復秘辛 新板藝廊展示傳統放映機

現場展示傳統電影放映機。（記者賴筱桐攝）

2018-09-23 21:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於新北市新板特區的新板藝廊，即日起舉辦「MED#161時光保物－菲林轉生術」特展，以電影膠卷修復為題，揭開電影修復的神秘面紗，展示罕見的膠卷電影文物，並打造傳統放映師工作實境，今天舉行開幕記者會，展期至明年3月。

「MED#161時光保物－菲林轉生術」由新北市文化局、國立台北教育大學北師美術館及國家電影中心合作舉辦，結合「台灣電影數位修復計畫」，「菲林」翻自英文Film（影片），展覽分為｢菲林生命檔案｣、｢菲林轉生台｣、｢菲林放映室｣、「菲林大戲院」等四大主題區，展出國家電影中心典藏及戲院放映機與各型攝影機，並選映修復完成的「大俠梅花鹿」、「回來安平港」等11部經典國片。

文化局長林寬裕表示，修復電影如同修復歷史，從電影可以窺見台灣各時期的文化面貌，目前台灣電影膠卷保存環境困窘，許多具歷史價值的經典電影，正逐漸劣化，修復工作刻不容緩，所幸國家電影中心長年投入電影數位修復工作，讓時代經典重現國人眼前。

放映師陳枝傳提到，從事電影工作已近45年，家族都是從事電影業，他從國三開始在試片室幫忙，以前常在工廠、學校、廟口等放映電影，在電影開始轉向數位發展後，一些老技師都退休了，但他仍持續在這個行業努力，也因此保存許多電影機、放映機與近200部電影，藉由展覽讓珍貴的電影文物重現世人眼前，他感到欣慰。