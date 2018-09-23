單親母養3子沒熱水 善心人捐助安裝熱水器

2018-09-23 18:23

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子市卓姓單親媽媽獨自撫養3個孩子長大，她打零工1天賺600元，但仍注重孩子教育，小學四年級的大女兒多次獲得全縣跆拳道比賽冠軍；卓家生活困苦，剛搬進的租屋處沒有熱水器，孩子多日洗冷水澡，善心人士捐贈熱水器，今天到府安裝，讓孩子們能在中秋夜晚洗到熱騰騰的熱水澡，也讓卓家人很感恩。

卓女撫養小學四年級的女兒、小學二年級的兒子及小學一年級的女兒，先生7年前在小女兒出生後不久就離家不見蹤影，多年來她借住親戚家，1人拉拔3個孩子長大；大女兒從小學一年級開始學習跆拳道，卓女說，雖然收入差，靠著兒少補助、家扶中心、慈濟功德會等團體幫忙，生活還能撐下去，但孩子教育不能省，所以仍繳學費讓孩子學跆拳道。

卓小妹用心練習，曾獲嘉義縣中小學運動會國小女生組25公斤級第一名，全國中等學校暨小學跆拳道品勢錦標賽團體組第一名，全國國小盃跆拳道錦標賽國小女子黑帶乙組25公斤級第2名。

最近卓女親戚生病，她們無法再借住，帶著孩子租屋，但沒有熱水器，小孩子連日來都洗冷水澡，卓女向縣議員黃嫈珺求助，獲得善心人士捐助熱水器，茶葉行負責人邱致諭懂得水電安裝，今天無償到府幫忙安裝，他們認為能用自己的力量幫助他人，會讓社會更溫暖。