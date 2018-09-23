魏明谷「驚天一拱」 彰化2000人紛紛躺下來

彰化縣長魏明谷推廣「千人躺街賞花」，先表演一段「人體拱橋」，為活動掀起高潮。（記者陳冠備攝）

2018-09-23 17:33

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪湖鎮東螺溪台灣欒樹隧道進入開花期，為讓民眾盡情徜徉花海，彰化縣政府今日封路舉辦「東螺溪戀戀欒樹節-風情萬種野餐趣」，彰化縣長魏明谷親臨會場，參加活動重頭戲「千人躺街賞花」活動，活動前魏明谷突然往後下腰，表演「人體拱橋」，縣長賣力表演，果然掀起活動高潮，吸引2000位民眾躺街賞花，打破去年800人記錄。

溪湖鎮東螺溪北岸135甲道路，種植1公里長台灣欒樹隧道，每年秋季欒樹黃花盛開，成為一大特色，常吸引路過民眾停車賞花，但此路車流量大，易生危險，從去年起，彰化縣政府與長期維護東螺溪生態的湖埔社區大學舉辦「東螺溪戀戀欒樹節」封路一天，讓民眾盡情「躺」徉花海。

彰化縣長魏明谷極力推廣東螺溪生態，去年就帶頭響應來躺街賞花，不知道是否宣傳不足，只吸引800人來參與，今年他再度來參加，不同去年穿襯衫西裝褲，今年一身運動打扮，似乎有備而來，現場還在廣播民眾來參加躺街時，魏明谷突然往後下腰，瞬間成為「人體拱橋」，撐了快1分鐘後還用「蛙人跳」高高躍起，可惜落地不完美，不過仍讓眾人驚羨縣長的好腰力。

縣長賣力一彎，果然吸引人潮，瞬間排成2000人500公尺長的躺街賞花隊伍，此時樹梢團簇黃花不斷如細雨紛飛，令魏明谷與賞花民眾不禁驚呼「好美！」，為活動劃下完美句點。

彰化縣長魏明谷表演人體拱橋，展現「狗公腰」，縣議員歐陽蓁珠（左）與李清木（右）不禁比讚。（記者陳冠備攝）

彰化縣東螺溪舉辦「千人躺街賞花」活動，彰化縣長魏明谷（前右4） 帶領2000位以上民眾一起躺下來賞花。（記者陳冠備攝）

2000位「躺街賞花」民眾排成500公尺人龍，相當壯觀。（記者陳冠備攝）

東螺溪135甲封路，讓民眾徒步賞花。（記者陳冠備攝）

東螺溪台灣欒樹開花期，綠色隧道變成黃金廊道。（記者陳冠備攝）

民眾用欒樹黃花排出520花語，吸引女性遊客留影。（記者陳冠備攝）