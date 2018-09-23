後花園「搬」上牆面 頭份公所打造新地景

後花園內的東方美人茶原、楓林吊橋都躍上牆面，相當吸睛。（記者鄭名翔攝）

2018-09-23 17:24

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市124縣道連結台3線，為頭份往來三灣、南庄鄉的主要幹道，每逢假日總湧入許多觀光車潮，但於太陽宮路段的護牆坡面原繪有道路安全警示標語，禁不起日曬雨淋逐漸斑駁，頭份市公所靈機一動，找來在地畫家耗時1個月，以頭份後花園美景為主題，重新彩繪牆面，讓用路人耳目一新，也成為頭份新的打卡熱點。

苗124縣道經太陽宮路段，一旁高約8公尺、長約29公尺的牆面，原繪上「注意行車安全‧喝酒不開車」的警語，但經年累月牆面蒙塵，髒污雜草染黑白牆，字體也逐漸斑駁失色。

為讓過路遊客對頭份景點留下深刻印象，並活化牆面打造市內新地標，頭份市公所斥資27萬餘元，找來在地畫師蕭政德以頭份後花園的楓香林、茶園美景為主題，重新粉飾牆面。在蕭政德巧手繪畫下，僅用1個月餘的時間，就將後花園生動「搬」上牆面，立刻吸引來往遊客的目光。

頭份市長徐定禎表示，舊有牆面長久堆積髒污、字體斑駁，近期配合後花園一、二期改善工程，公所遂將牆面當作一塊大畫布重新創作，結合頭份後花園內的楓香林、楓林吊橋、茶園及油桐花等元素，除了創造頭份觀光新亮點，也借此推廣在地茶產業。