太平德隆社區中心長期閒置 地方盼設親子館

2018-09-23 17:30

〔記者陳建志／台中報導〕921大地震後內政部為安置災民，在太平德隆里興建平價住宅的「德隆社區」，並興建一處社區中心，不過長期閒置未使用，市議員張玉嬿和何明杰爭取在此設置服務南太平的親子館，今天邀請市府社會局長呂建德到場勘查，呂允諾儘快進行規劃設計，營造優質的親子空間或長照服務場館。

市議員張玉嬿表示，921大地震後內政部營建署為安置災民，在原台中縣興建太平德隆社區、大里菸類社區等4處平價住宅，至今仍有不少空戶，市府都發局今年進行修繕後，改由社會局代管10年，供社福單位進駐借用。

為了讓閒置空間充分利用，市議員何明杰、張玉嬿今天邀請社會局長呂建德及市議員參選人蔡耀頡，前往太平德隆社區會勘，何明杰表示，附近工廠林立，雖然是老社區，但亟需親子和長輩活動空間，希望能充分利用此空間，設置長青學苑或建立親子資源系統，滿足社區需求。

張玉嬿和蔡耀頡表示，德隆社區中心建物堅固，室內1、2樓可使用的空間約136坪，長期閒置未使用相當可惜，因年輕家庭對於親子館等幼兒活動空間有很大需求，建議改造成南太平第一座親子館，或者比照基隆的「祖孫館」，設置一處可滿足托老、托幼的社區新據點。

市府社會局長呂建德指出，現場勘查後發現德隆社區中心屋況良好，附近環境也適合親子、長輩活動，目前朝親子館和長照服務場管規劃，初估修繕經費約700萬、設施設備費約300萬，將儘快進行相關作業，希望能在年底前就動工修繕，早日提供南太平，甚至是大里工業區附近的親子和長輩使用。