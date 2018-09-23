與總統餐敘 越籍新住民武芳草：孩子在哪家就在那

來台八年的越籍新住民武芳草（左），在台開店做起果中花教學，成台灣夢的代表，昨還親贈自己出版的教學書給總統蔡英文。（記者張議晨攝）

2018-09-23 16:24

〔記者張議晨／宜蘭報導〕總統蔡英文今到宜蘭走透透，中午安排與百餘名東南亞籍新住民餐敘，其中，上台致詞的新住民代表武芳草感性地說，她在台灣有小孩、先生，「孩子在哪裡，家就在那裡」，在台灣只要努力，人人都有機會；蔡總統則盼新住民成台灣、母國間的橋梁，加強兩國間的連結與互助。

蔡總統今早到宜蘭，先參拜廟宇，中午選在宜蘭縣議會與百餘民東南亞籍新住民座談，會中安排越籍新住民武芳草，代表台下新住民致詞。

武芳草嫁到台灣8年，她坦言，台灣、越南語言完全不同，她剛到台灣時，就對這裡的氣候、語言、文化有很多的不適應，但有了老公、孩子後，她要自己必須適應、習慣，「為了他們，什麼東西我都願意做」。

擁一口流利中文的武芳草，2016年在羅東開了首間3D果中花店，在透明果凍內繪製色彩鮮艷的花瓣，頗受婦女歡迎，同年走上講台，當起果中花講師，今年還在國際青年創意美學競賽，獲得金牌殊榮。

「孩子在哪裡，家就在那裡。」武芳草坦言，很多人對她短時間內達成這麼多成就感到疑惑，但台灣是她的家，在這裡有孩子、先生，為了他們，什麼事情她都願意投入。

武芳草今也鼓勵不同國籍的新住民姊妹，「在台灣人人都有機會，只要用心努力，什麼問題都不是大問題」；武芳草隨後贈送她去年出版的果中花教學書籍給蔡總統，為她的「台灣夢」寫下見證。

蔡總統說，在台生活的新住民，有很多屬於自己的故事；政府正在推行新南向，希望跟東南亞國家加強連結、互相幫助。

蔡總統也鼓勵在場新住民，你們的家在這裡，但一定要教小孩母語，讓孩子成為台灣與母國間最重要的聯繫；「若有新住民加入，將成為兩國間最好的橋樑，政策執行一定能成功。」