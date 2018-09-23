公有免費停車場爆滿 里長拜託市府收費管理

市府將國有土地闢為臨時停車場，里長製作紅布條表達感謝。（記者張菁雅攝）

2018-09-23 16:39

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市北區忠明路與中清路周邊區域人口稠密，隨著商業活動發展，停車需求高，台中市政府交通局協調國防部將中德段417地號國有閒置空地，闢為臨時停車場，今日正式開放。因免費停車，100格汽車停車格全停滿，當地明新里長洪平東當面向前往視察的台中市長林佳龍建議改為收費停車，以提高周轉率。

北區中德段417地號位於忠明路501巷內，屬於國防部所有，面積約1500多坪，過去長期閒置，甚至成為髒亂點，經過里長爭取，市府協調國防部，辦理代管事宜，並闢為臨時停車場，提供100格汽車停車格及95格機車停車格。

該處停車場今日啟用，林佳龍與交通局長王義川、市議員范淞育、陳政顯、北區區長陳寶雲等人前往視察，並聽取交通局簡報及居民意見。

林佳龍表示，市府過去3年來已增加逾9萬格車位，積極解決停車問題，而市區寸土寸金，只要找到適合的土地，一定優先編列預算闢為停車場；除了此處停車場，市府在北區已提出台中一中地下停車場興建計畫及雙十國中地下停車場興建計畫，完工後共可再提供小客車停車格450格及機車停車格60格，並銜接公共運輸網停車轉乘需求，改善北區的停車供給。

洪平東則指出，這裡因為免費停車，附近其他里的民眾口耳相傳，都把車子停進來，當地里民反而享受不到停車便利，建議改為收費停車，並針對明新里里民提供停車費優惠，或保留一定比例停車格。

王義川表示，這裡若收費停車，盈餘必須和國防部拆帳，或者土地有償撥用，既然居民建議收費，市府將研議辦理，收費後將發行月票，減輕民眾停車費負擔。

市長林佳龍（第一排左）視察停車場，明新里里長洪平東當面反映地方意見。（記者張菁雅攝）