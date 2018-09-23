教學卓越獎 桃市新埔國小、中路幼兒園奪金

中路幼兒園透過學京劇，讓小朋友熟悉語文及藝術領域。（記者陳昀攝）

2018-09-23 16:06

［記者陳昀／桃園報導］教育部公布教學卓越獎名單，全國共32校入圍，其中桃園市有3所學校獲獎。新埔國小發展行旅課程、帶都市孩子走到戶外，中路非營利幼兒園透過京劇讓孩子結合語文與戲劇、音樂等學習，2校皆獲金質獎，仁和國中打破科目藩籬，以劇場課程出發融合教學，拿下銀質獎。

桃園區新埔國小緊鄰南崁溪畔，校方有感於都市孩子對自己居住環境的陌生，發展「行旅．開根how」課程方案，走入社區、溪畔、山林，由近而遠擴展學生對家鄉的認識及範圍，也加強學生對群體、山水萬物的情感，不但從教室走到戶外，創造真實的生活經驗，更激盪對生態、鄉土正向的關懷態度與行為。

桃園區中路非營利幼兒園，是桃園市第一所設立非營利幼兒園，摒棄傳統讀寫課程，讓孩子在遊戲中培養素養，這次的「悟空戰鐵扇、聲遊小花臉」，是透過語文結合京劇的統整課程，能引導學童感受、區辨聲音及音效的變化，判別、表達情緒，以及熟悉肢體，也能認識傳統藝術之美。

大溪區仁和國中利用表演藝術課程，將各領域串連在一起，並透過戲劇幫助學生思考、實驗及學習解決問題的能力。

中路幼兒園透過學京劇，讓小朋友熟悉語文及藝術領域。（記者陳昀攝）

新埔國小發展行旅課程，讓都會學童也能認識大自然。（校方提供）