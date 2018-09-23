疫病》北中南登革熱再增5例 台中非風險地區有2病例

2018-09-23 15:31

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布國內新增5例本土登革熱，分別為台中市2例、新北市、彰化縣及高雄市各1例；個案為3女2男，年齡介於30多歲至80多歲，發病日介於9月14日至20日。其中，台中市個案分別居住於非疫情風險地區的北屯區軍功里、北區賴福里。

疾管署表示，台中市新增2名個案潛伏期多於住家周邊活動，研判感染地為居住地或其周邊，目前住院治療與居家隔離中。

彰化縣個案居住於溪州鄉瓦厝村，近期活動地包含該鄉南州公園及溪州公園，與日前確診病例均曾於潛伏期間至溪州公園，研判該公園為高風險地區，目前個案住院治療中。

新北市個案居住於新莊區仁義里，每週前往營盤里菜園，與日前確診病例均曾於潛伏期間至至該菜園，目前個案住院治療中。

高雄市個案居住前鎮區瑞興里，潛伏期多於住家周邊活動，與日前確診病例居住地相距50公尺，為一起群聚，目前個案住院治療中。

疾管署統計，今年國內共計130例本土登革熱，為台中市70例、新北市38例、高雄市9例、彰化縣7例、台北市與嘉義縣各2例、桃園市與台南市各1例。

疾管署提醒，民眾中秋假期出遊或戶外烤肉應做好防蚊措施，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊活動史。