花蓮柚農收養家扶兒 送柚回饋謝謝「讓我為人母」

2018-09-23 15:34

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮柚農陳玉蓮，14年前因無法生育而陷入愁苦，透過家扶協助後，收養一名才6個月大的孤兒小莉，多年來都會固定和女兒回到家扶做義工，今年還特地捐出自家柚子50箱，感謝家扶讓她能有機會「身為人母」，也盼這份愛可以分享給更多需要的人。

在瑞穗鶴岡種植文旦的柚農陳玉蓮，婚後一直無法生育，14年前家扶有名安置兒剛好需要出養，輾轉得知後提出申請，終於順利將現在的寶貝女兒「小莉」接回家。她說，當抱起一直哭泣的小莉時，她竟然瞬間安靜不哭了，當時就堅信「她一定是我的女兒。」

陳玉蓮說，如今小莉已14歲，除知道自己的身分，也會在每年佳節前，貼心提醒母女倆不要忘了要回家扶擔任義工，幫助需要幫助的孩子，今年知道要贈送柚子，一早就整裝出發前往果園幫忙摘柚、裝箱，希望透過自己的參與回饋家扶。

她說，小莉可能從小跟著一起助人，也時常分享幫助別人的經驗，體悟到千萬不要吝於去幫助別人的道理，因為能付出、幫助他人是幸福、快樂的一件事，感謝家扶14年前給她照顧孩子的機會，未來一家人也會一直做下去，繼續分享愛給更多弱勢家庭。

花蓮家扶中心主任施政延說，陳玉蓮不僅在佳節前夕會回到家扶做義工，也經常提供水餃、生活用品給花蓮家扶希望學園的孩子們，至今連續至少5年送愛，期盼社會大眾也能伸出援手，支持家扶無窮世代計畫，幫助更多後山弱勢的家庭與孩子翻轉人生。