疫病》高雄新增第9例登革熱 前鎮崗山仔也現群聚疫情

防疫人員進行戶外噴藥作業。（衛生局提供）

2018-09-23 14:24

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市前鎮新增第9例本土登革熱病例，是名30多歲女性，防疫單位對第8例擴大疫調採血時發現的病例，這2病例居住地距離僅60公尺，繼旗津區、三民區後，前鎮崗山仔地區也出現群聚感染，呼籲當地居民提高警覺加強清除積水容器。

衛生局今公布新增第9例本土登革熱病例，是前鎮區瑞興里30多歲女性，她於18日出現發燒、喉嚨痛、頭痛、肌肉酸痛、噁心、嘔吐等症狀，當日至住家附近診所就診後返家休養。

20日衛生單位對前鎮區第8例病例擴大社區疫調採血時，發現此病例的血液有病毒反應，隔天再次親訪病例發現她的皮膚有典型登革熱紅疹症狀，病例才坦承近期陸續有症狀且出現血尿，防疫人員隨即安排她住院治療，今日由疾管署確診本土登革熱（IgM陽性、IgG陰性、PCR陽性，血清型為第2型病毒）。

病例住院治療後已退燒，紅疹及血尿症狀也改善，此病例無慢性病史、近期無出國史，活動地以住家為主，每週固定帶小孩至前鎮區醫院復健及國小上學。

新增病例與第8例病例居住地距離約60公尺，血清型別均為第2型病毒，研判為前鎮崗山仔地區同一波的社區群聚感染。由於該地區日前已地毯式孳生源清除，昨再次對病例居住地擴大孳生源檢查暨噴藥作業616戶、清除積水容器75個，其中發現20個已孳生病媒蚊幼蟲。籲請疫情發生地區市民全力配合防疫工作。