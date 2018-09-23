疫病》圍堵登革熱！ 彰化溪州公園、南州公園暫停開放！

彰化溪州公園貼出暫停開放的公告。（彰化縣衛生局提供）

2018-09-23 13:44

〔記者劉曉欣／彰化報導〕針對彰化縣昨日新增一起登革熱確診病例，因為與日前發現的病例，都有相同到溪州公園的活動史，昨天先行公布溪州公園即日起暫停開放，縣府今天召開會議確定，除了溪州公園以外，南州公園也即日起暫停開放。

由於昨天又有新增登革熱病例，政府今日緊急召開「登革熱防治疫情指揮中心會議」，由副縣長林明裕主持，衛生局、環保局、農業處、工務處、城觀處、溪州鄉公所、台糖公司等單位全都出席，疾病管制署中區管制中心也派主管出席，並在會中做出決議，溪州公園、南州公園，即日起暫停開放。

為了避免民眾誤入溪州公園、南州公園，縣府即日起在溪州公園周邊的森林區重點步道、路口，全都設置管制的路障，同時也張貼公告、警語。另外，苗木區也會管制進出，縣府也呼籲民眾，暫時避免前往溪州公園及周邊之森林區、苗木區活動。

縣府強調，這兩處公園與周邊步道，都已完成第一波化學防治噴藥，下星期起，將以長效短效藥劑及生物調節劑併用，再由環保局統籌調度熱霧機噴槍及消毒水車，採取區塊圍堵對策，也就是從周邊向中心點噴藥方式，來減少飛蚊逃逸的機會，進行第二波化學防治噴藥。

溪州鄉公所也將與縣府相關局處合作，在志工配合下，組成孳生源清除大隊，等到化學防治噴藥完成後，再實施孳生源及積水容器清除作業，衛生局呼籲，最近兩星期有去過溪州公園、南州公園的民眾，如果出現發燒出疹等症狀，請速至醫療院所或衛生所接受登革熱快篩。

截至今日上午，縣內登革熱快篩點已增設至 84家，包括：醫院 17家、診所 37家、衛生所 27家、以及3家員林市傳染熱區監測快篩點（檢驗所 2家、醫事放射所 1家）。詳細資料請參閱 衛生局網頁。

彰化溪州公園周邊森林步道也設立路障。（彰化衛生局提供）

彰化溪州公園貼出暫停開放的公告。（彰化縣衛生局提供）

彰化溪州公園、南州公園暫停開放，並進行周邊消毒。（彰化縣衛生局提供）