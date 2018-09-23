好暖心！連3年低調助弱勢 竹市暖男送「資收大軍」愛心月餅

2018-09-23 13:27

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市環保局有47名弱勢民眾擔任「資收大軍」，不願具名的「暖男」鄭先生，感佩資收者對地球環境的大愛，不僅連續3年捐贈愛心物資，今年中秋節也不例外，致贈數十盒月餅禮盒，由環保局長江盛任轉贈，盼辛苦的資收大軍度過溫暖中秋佳節。

鄭先生已連續3年捐贈白米、肉鬆、粽子、月餅等實用物資，且今年更分別於春節、端午節及中秋節三次送暖。市長林智堅感謝他協助弱勢的精神，使資收大軍能持續為守護這片土地而努力，讓環境得以永續。

環保局長江盛任表示，近年來資源回收物價格下跌，廢紙回收價格從今年初每公斤4.5餘元驟降至2.5餘元，鄭先生有感於個體業者收入減少，加上感佩資收者善盡小我之力做資源回收，遂於中秋節前夕，特別捐贈月餅禮盒給新竹市資收大軍及資源回收個體戶，並委由環保局轉贈。

江盛任指出，環保局目前雇用47名弱勢的資收大軍，每個月在垃圾掩埋場協助資源回收分類30小時，如今有愛心人士轉贈愛心物資，使受贈者充分感受到社會溫暖。

環保局呼籲，市民應共同做好垃圾分類資源回收，維護市容環境整潔，並將資源物交予環保局資源回收車，也可就近送至32里的風收站。另外，若遇見資源回收工作的個體業者，歡迎送上親切溫暖的問候，「辛苦了！謝謝您們平常幫忙做資源回收，維護環境整潔！」使人情溫度充滿在這座幸福城市。