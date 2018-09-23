延續32年 中市國光里福正宮土地公發獎學金

2018-09-23 12:15

〔記者張瑞楨／台中報導〕取之社會、用之社會！台中市南區國光里福正宮土地公廟，今天（23日）發放102位學生獎學金，此一獎學金已延續約32年之久，讓學生興奮不已，家長也帶著孩子拜謝土地公，歡喜得到土地公加持，受邀頒獎的市議員邱素貞期許學子更加努力用功，來年有更好表現。

國光里長陳仁榮表示，為鼓勵讀書向學風氣，設籍在國光里6個月以上學生，操行成績80分以上，智育成績，國小90分、國中80分、高中78分以上都可申請獎學金。國小500元共51人，國中800元有24位，高中1200元7位獲獎，此外，南區城隍廟也提供高職20個學生，每人1200元獎學金。

福正宮管委會主委賴坤柱指出，南區國光里瑞豐街福正宮發放獎學金歷史悠久，已持續約32年，福正宮雖然規模不大，但土地公神威廣澤，敦親睦鄰，庇佑在地子弟，香火鼎盛，獲獎學生和家長們都興奮不已，都來拜謝土地公，歡喜得到土地公的加持，獲得好成績。

就讀國小5年級的許同學說，剛開學，有許多學用品需添購，很高興可以領到獎學金，可以派上用場，也希望在土地公的加持下，讓他的學業突飛猛進，明年再來領獎學金；李姓民眾認為，土地公廟是民眾信仰中心，福正宮取之社會、用之社會的精神，令人敬佩。土地公發送獎學金，可以鼓勵學生，也能連續居民互動，別具意義。