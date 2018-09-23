「風起原舞．樂動台東」 原民樂舞今天決賽

「風起原舞．樂動台東」，原住民樂舞今天決賽，「喇密特文化藝術發展協會」號稱千歲團。（記者黃明堂攝）

2018-09-23 12:01

［記者黃明堂／台東報導］台東縣政府今天舉辦第三屆「風起原舞．樂動台東」原住民樂舞競賽，18支隊伍在決賽中力拚冠軍，其中部落樂舞組冠軍將有機會代表台東出國表演。

這項比賽來自縣內外的報名隊伍共計有54隊，包括部落樂舞組26隊、創新樂舞組14隊、樂團組14隊，在8月間初賽各選出6隊，今天在縣立體育館進行決賽。

台東縣府表示，部落樂舞組冠軍隊伍將代表台東到海外展演，將原住民極具特色又富於生活深度的樂舞文化宣揚至國際，讓更多人看見原住民樂舞文化的美。

決賽首先由部落樂舞組登場，有傳統、傳承，也有創新。由一群阿美及卑南族青年男女組成的「頂尖原動力」，成員有學生、上班族，一起學習原住民歌舞；接著上場的「喇密特文化藝術發展協會」號稱千歲團，平均年齡75歲，年紀大、行動慢，但一步步將祖先文化呈現出來，盼透過CD錄製向下傳承。

部落樂舞組也出現了南迴線少有的阿美族，位於太麻里鄉新香蘭村的沙撒拉克部落唱跳著特有的傳統古謠及舞蹈。

創新樂舞組及樂團組多為青年原住民組成，其中「Aboriginal Unity」是多縣市跨族群團隊，原舞融合街舞，活力十足；台東高商原舞則是實力堅強的在地團隊，是全國賽的常勝軍。