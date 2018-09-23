銅鑼九湖社區鬥魚節 全省同好參賽爭艷

成群的蓋斑鬥魚悠遊，令人賞心悅目。（記者張勳騰攝）

2018-09-23 11:25

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉九湖社區鬥魚節暨文化推廣活動今天登場，全省養蓋斑鬥魚的同好，帶著鬥魚前往參賽，高齡84歲吳仙妹連續4年奪冠，這次再度參賽，遠從新北市的莊淑惠也首次來參賽，她說，養蓋斑鬥魚，對環境生態保護相當有助益。

蓋斑鬥魚俗稱三斑、台灣鬥魚，客語稱為「龐鼓辣」，牠的鰓蓋後方有有暗綠色的圓斑點，體側有10條藍綠色橫帶，橫帶間為鮮豔的淺紅色，原生種的蓋斑鬥魚，銅鑼鄉公所10多年前利用垃圾衛生掩埋場管理中心旁的水池進行蓋斑鬥魚復育相當成功，後來分送給有興趣的鄉民自行復育，在銅鑼、三義等地區飼養蓋斑鬥魚已蔚為風氣，光是銅鑼鄉飼養家戶超過1000戶，可說是「全民運動」。

銅鑼鄉舉辦蓋斑鬥魚選美多年，3年前委託九湖社區舉辦，社區理事長張天福說，九湖地區是蓋斑鬥魚原產地，60年前的八七水災流失，經過地方努力復育成功，蓋斑鬥魚會吃蚊子的幼蟲孓孑， 一尾成魚一天可吃600隻孓孑，有助於環境生態維護。

吳仙妹養蓋斑鬥魚約20年，早年並不知如何比賽，這幾年抓到訣竅，連續4年獲得冠軍，她說，蓋斑鬥魚要養到大水缸內，讓牠有活動空間，她不好意思得太多獎，今年僅參加選大（長）組及活力組。

在新北市政府環保局擔任低碳社區進階規劃師的莊淑惠，飼養蓋斑鬥魚2年，這次首次參賽，她說，鬥魚很好養，而且居家防治登革熱有很大助益。

今年比賽有來自全省飼養蓋斑鬥魚同好參加，比賽分選大（長）組、幼魚活力組及選美組，將依鬥魚的色彩、體型、頭部及尾部等來評分。