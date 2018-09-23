連假第2天國道上午順暢 國5午後北上恐塞11小時

2018-09-23 11:28

〔記者陳宜加／台北報導〕今天是中秋連假第二天，上午國道大致上一片「綠油油」，整體交通順暢，僅國1北上內湖至五堵、國3土城至樹林等路段，車速一度不到30公里；國5則是南下車多，車速仍維持50公里上下，高公局預估，中午12點後國道將湧現首批北返車潮；其中國5恐壅塞11小時，至深夜11點方能紓解。

今天上午國道車多路段，包括國1南下楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統，國3南下三鶯至關西、茄冬至西濱、烏日至霧峰、國5南下南港系統至坪林等路段。

高公局表示，由於明天就是收假日，預估今天下午將湧現首波北返車潮，預估全日國道總延車公里為110百萬車公里，國道將有15處易塞地雷路段，包括國1西螺至埔鹽系統、南屯至台中系統、新竹系統至竹北；國3關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰；國5頭城至坪林、國6西向舊正至霧峰系統等。

其中，國5北上頭城至坪林行車時間將是平日的7倍，恐從中午12點起開始壅塞，直至深夜11點方能紓解。為因應車潮，高公局今天上午7至12點實施國5南下高乘載管制、14點至21點則實施國5北上高乘載管制。

此外，今天全天封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口、國1虎尾、埔鹽系統北上入口、國3竹南北上入口；0至5時暫停收費、國3新竹系統至燕巢系統8折收費。