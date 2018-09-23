華航拒載前機長82年 想再搭機須活到135歲

華航前機長控訴，在華航未告知狀況下遭華航列為「拒載黑名單」，時間長達82年。華航聲稱王男過去曾發表言論「影響飛安」並導致華航聲譽受損，故不提供搭乘服務。（資料照，華航提供）

2018-09-23 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕一名曾擔任機長的華航前員工，控訴他在華航未告知且本身未違反法令的狀況下，遭華航列為「拒載黑名單」，時間長達82年，對此，華航聲稱王男過去曾發表言論「影響飛安」並導致華航聲譽受損，故不提供搭乘服務。

根據《蘋果日報》報導，王男表示，過去擔任機長期間曾開設部落格，並寫出華航內部問題，一度引起高層不滿，他也為此關閉部落格，後來合約到期後便前往韓籍航空公司任職，早已離開華航10年。不過他在2017年11月時到松山機場華航櫃台時，卻被告知已名列華航禁載名單，無法登機；今年5月以一般旅客身分買了華航機票，並取得訂位代號，也被告知無法搭乘；今年8月要從國外返台時，順利在華航官網買到機票並取得訂位代號，卻還是在南韓仁川機場的華航櫃台被告知拒載。

報導內容指出，事後王男向華航反映，才被華航會員卡部門告知已被停權，但事先卻完全沒有被知會，過程中也沒有書面文件告知，詢問華航到底哪裡違規，華航沒有回應，還將王男從2017年9月12日禁載到2100年1月1日共82年，王男想搭華航還要活到135歲。

據報導，王男無奈地說：「只是在網路貼文透露疲勞駕駛的痛苦和支持工會的文字，難以理解這如何影響飛安，想禁運誰就禁運誰，讓我以為我在北韓。」

對此華航僅回應指出，因王姓離職員工在網路持續發表影響華航飛安言論，使華航商譽受損，故決議不再提供其搭乘服務。

民航局則表示，法規並無針對禁載黑名單有明確規定，但航空公司對影響飛安者會過濾、禁止上機，航空公司運送契約應有不能搭乘的規定，但這些規定都要事先說明。

消基會董事長游開雄則說，大眾運輸工具若無正當理由不能拒運，拒絕前需提出正當理由，旅客買好機票就形同契約已成立，若不履約，旅客可向民航局投訴或走法律途徑。