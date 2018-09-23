台南旅遊網全新改版上線 除錯拿好禮

「台南旅遊網」全新改版上線，提供5國語系友善的瀏覽設計，介接全球最大旅遊資訊平台，還有適地訊息推播，民眾遊台南可多利用。（記者王涵平翻攝）

2018-09-23 09:44

〔記者王涵平／台南報導〕在找好吃好玩的地方嗎？「台南旅遊網」全新改版上線，提供5國語系友善的瀏覽設計，介接全球最大旅遊資訊平台，還有適地訊息推播，民眾遊台南可多利用。

南市觀光旅遊局表示，改版重點包括RWD響應式設計，新版「台南旅遊網」提供使用者友善的瀏覽提驗，會依瀏覽載具的不同提供最佳瀏覽畫面，並建置繁中、簡中、英、日、韓等5國語系。介接在景點、旅宿、店家介接全世界最大的旅遊資訊平台Tirpadvisor的客觀評價，提供旅客查找觀光資訊的參考。另店家資訊內頁介接GOOGLE PLACE開放時間、並提供近期天氣資訊與周邊資訊。

外文景點介紹更新，增加外文景點介紹達368處以上，仍持續增加中。另景點名稱以中文與外文搭配顯示便利外國遊客在來訪期間，讓旅程不再因語言造成障礙。圖庫系統全新上線，民眾可以在同意遵守「臺南市政府觀光旅遊局觀光文宣與圖片授權申請須知」下，在基於行銷推廣獲公益所需，且未有商業及營利行為，註明出處及攝影者姓名，便利民眾以無須申請、無償進行下載使用。

LBS適地性服務推播服務，依所在位置提供天氣資訊、空氣品質、鄰近景點、店家等，更提供AGPS與beacon推播服務，讓遊客定點接收活動訊息，亦可解鎖旅行成就，讓你趣味遊台南，讓您一手掌握台南資訊免煩惱。

此外，觀光資訊的共享與開放，利用API方式介接本市景點、店家及旅宿等資料，享有機關資訊更新後，介接的第三方資料亦自動同步更新的優點，改善以前需要人工批次更新的困擾。配合台南旅遊網全新改版上線以及旅行台南APP接續改版更新，同步推出「除錯拿好禮」活動，民眾只要在網站或APP內發現有錯誤資訊，並於該頁面的「問題回報」回報並填寫正確資訊，經確認所提資料無誤後即可獲得精美小禮物。