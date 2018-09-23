「潭美」逼近轉中颱！最快週二變強颱

潭美颱風未來接近台灣時由於導引氣流減弱，颱風移動速度減慢，令其路徑不確定性高，誤差範圍（紅圈）很大，甚至覆蓋及台灣。（中央氣象局）

2018-09-23 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕鋒面今晚南下，北台灣轉有雨，氣溫稍降，中秋節（24日）北部及東北部地區陰有雨，部分地區有局部大雨發生的機率，恐難賞月，中南部賞月機率優於北部，但偶爾也會被雲層遮蔽，「潭美」颱風今晨增強為中颱，最快週二威力達強颱門檻，週末台灣天氣將視颱風動向而定。

氣象專家吳德榮在專欄「三立準氣象·老大洩天機」上指出，潭美颱風今晨2時已增強為中度颱風，由於其未來通過的海域、「海洋熱含量」（OHC）高，環境垂直風切也不大，各國氣象機構紛紛看好潭美颱風未來強度，氣象局預測潭美在週二晨就有機會達到強烈颱風的門檻。

對於颱風未來路徑，氣象局預測潭美颱風接下來2天偏西北西進行，第3、4天在琉球南方海面時，因導引氣流減弱，颱風移動速度減慢轉偏西北前進，不過第5天再轉回西北西，不過由於缺乏導引氣流，中央氣象局預報員官欣平指出，會讓潭美「飄移不知道去哪裡」，誤差範圍（紅圈）很大，甚至覆蓋及台灣。

吳德榮強調，歐洲中期預報中心（ECMWF）系集模擬顯示，路線分散的幅度很大，從琉球東方海面北轉，到偏西通過巴士海峽都有，顯示譚美路徑不確定性高，但直接穿越台灣的路徑，為數不少，代表潭美威脅台灣的機率，不該被排除，應該耐心再觀察。